USA-finansminister opfordrer til at genoptage forretninger med Huawei

Den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, har i de seneste dage opfordret Huawei Technologies' amerikanske leverandører om at søge dispensation for at genoptage leverancer til den sortlistede, kinesiske virksomhed.



Det skriver The Wall Street Journal.



Denne udvikling tegner et billede af en nylig vending fra Trump-administrationens barske standpunkt over for Huawei, midt i igangværende diskussioner blandt embedsmænd om hvor langt USA bør gå for at nå til enighed med Kina.



Kontroverserne om USA's Huawei-politik og sortlistning af det kinesiske teleselskab er ifølge The Wall Street Journal blevet en hindring i handelssamtalerne mellem Kina og USA.



Steven Mnuchins udmelding kom, efter at USA's præsident, Donald Trump, i sidste måned gik med til at tilbyde dispensation til Huawei-blokaden i tilfælde, som ikke ville påvirke den nationale sikkerhed.



Finansministeriets talskvinde, Monica Crowley, betvivler dog påstandene om, at Steven Mnuchin gennem sine udtalelser har gjort sig til talsmand for Huaweis leverandører.



- Minister Mnuchin taler dagligt med topchefer i den private sektor. På intet givent tidspunkt har ministeriet "opfordret" noget selskab til at tage affære i forhold til Huawei, siger Monica Crowley til The Wall Street Journal.



