USA vil tillade godkendte amerikanske selskaber at sælge til Huawei

Den amerikanske regering har offentliggjort en markant lempelse af sine restriktioner mod amerikanske selskabers salg af produkter til Huawei. Fremover vil forbuddet mod salg til den kinesiske teleudstyrsgigant kun gælde produkter, der relaterer sig til nationalsikkerheden.



Det er en stor sejr for de selskaber, der har lobbyet kraftigt for fortsat at kunne sælge til Huawei, skriver Financial Times.



Lempelsen falder i tråd med præsident Donald Trumps proklamation om en våbenhvile i handelskrigen mellem USA og Kina ved sidste måneds G20-møde.



Tirsdag sagde USA's handelsminister, Wilbur Ross, at regeringen vil udskrive licenser til selskaber, der sælger til Huawei, under særlige betingelser.



"For at indføre præsidentens direktiv fra G20-mødet for to uger siden, vil USA's handelsministerium udskrive licenser, der hvor der ikke udgøres en fare for den amerikanske nationalsikkerhed," sagde Wilbur Ross tirsdag ifølge Financial Times.



Huawei vil dog fortsat være på den amerikanske regerings såkaldte "entity list", og amerikanske selskaber, der vil sælge til den kinesiske teleudstyrsgigant, skal fortsat godkendes af handelsministeriet, meddelte handelsministeren.



/ritzau/FINANS