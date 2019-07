Grækenlands nyslåede premierminister lover bedre tider

Den konservative politiker Kyriakos Mitsotakis er mandag blevet taget i ed som Grækenlands nye premierminister.



Det sker, dagen efter at hans parti, Nyt Demokrati, vandt parlamentsvalget i Grækenland.



Dermed kan Kyriakos Mitsotakis overtage posten fra den hidtidige premierminister, Alexis Tsipras.



Kyriakos Mitsotakis overtager ansvaret for et land, der trods flere år med sparerunder er plaget af en presset økonomi og en høj gæld.



Grækenland skylder 2650 milliarder kroner væk. Det svarer til 180 procent af bruttonationalproduktet, bnp.



I valgkampen har Kyriakos Mitsotakis lovet bedre tider for grækerne med lavere skatter og flere job.



Det skal sikre vækst og i sidste ende højere lønninger og bedre pensioner. Desuden har han varslet flere tiltag, der skal gavne erhvervslivet.



Den 51-årige Mitsotakis er uddannet fra Harvard University. Han har blandt andet en baggrund hos konsulentvirksomheden McKinsey.



Mitsotakis kommer fra en meget politisk familie. Han er søn af den tidligere premierminister Constantine Mitsotakis. Hun var en af landets længst siddende parlamentarikere.



Hans søster, Dora Bakoyannis, blev Athens første kvindelige borgmester. Athens nuværende borgmester, Costas Bakoyannis, er hans nevø.



Kyriakos Mitsotakis parti, Nyt Demokrati, vandt søndagens parlamentsvalg med knap 40 procent af stemmerne.



Den tidligere premierministers, Alexis Tsipras', parti, Syriza, fik 31,5 procent af stemmerne.



Selv om Nyt Demokrati ikke har et flertal af stemmerne, kommer partiet alligevel til at sidde med absolut flertal i det græske parlament.



Det skyldes en særlig regel, der giver valgets vindende parti en bonus på 50 pladser i parlamentet.



Partiet får 158 ud af de 300 sæder i parlamentet. Dermed kan Nyt Demokrati mønstre flertal.



/ritzau/Reuters