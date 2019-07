Trump lover verdens laveste medicinpriser i USA

USA's præsident Donald Trumps administration er på vej med et dekret, som skal reducere de amerikanske medicinpriser, så de matcher de laveste i verden.



Det sagde Trump til journalister fredag uden for Det Hvide Hus.



"Som I ved, så har andre lande i rigtig mange år betalt mindre for medicin, end vi har - nogle gange 60 procent mindre, 70 procent mindre," siger præsidenten.



"Vi arbejder på en lov, hvor vi betaler den samme pris, som det land, der betaler mindst."



Donald Trump beskylder medicinalvirksomheder for at have "udnyttet systemet i lang tid". Han mener, at det har ført til, at medicinpriser i USA ofte er højere end i nabolande som Canada og Mexico samt i Europa.



Hvorfor betaler Canada mindre?



"Hvorfor skal andre lande som Canada betale meget mindre end os," siger Trump og lover, at han vil løse problemet "via et dekret".



Fra denne måned gør USA det lovpligtigt for medicinalvirksomheder at oplyse om priserne i deres tv-reklamer.



Trump har rost tiltaget for sin "historiske gennemsigtighed".



Omkring halvdelen af amerikanerne har en sundhedsforsikring med en høj egenbetaling, der kan nå op på tusindvis af dollar årligt - i mange tilfælde mere end 5000 eller 6000 dollar om året.



Trods pres fra præsidenten hævede den amerikanske lægemiddelgigant Pfizer i januar prisen på 41 af sine produkter. Det svarer til ti procent af alle Pfizers produkter.



Som mange andre medicinalvirksomheder står Pfizer over for tabet af patenter på nogle af virksomhedens mest populære lægemidler.



Medicinproducenterne siger, at prisstigningerne er nødvendige for at finansiere forskning og udvikling.



