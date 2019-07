FN fordømmer blodigt angreb mod center for migranter i Libyen

Eksklusivt for kunder

FN's Sikkerhedsråd fordømmer et luftangreb mod et detentionscenter for migranter i Libyen natten til onsdag nær hovedstaden Tripoli.



Det oplyser Sikkerhedsrådet fredag, skriver nyhedsbureauet AP.



FN's Sikkerhedsråd opfordrer samtidig de stridende...