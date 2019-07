DI om Ursula von der Leyen: Hun skal forsvare EU's plads i verden

EU's stats- og regeringschefer er enige om at pege på den tyske forsvarsminister, Ursula von der Leyen, som deres bud på en ny formand for EU-Kommissionen.



For Anders Ladefoged, chef for europæisk politik hos DI, er det ikke Ursula von der Leyen som person, der er interessant, men derimod hvilken politik hun har tænkt sig at føre.



"Der er nogle udfordringer, som skal håndteres. Klimaforandringer, geopolitiske uro, EUs interesser i at bekæmpe protektionisme og fremme regelbaseret handel," siger Anders Ladefoged og fortsætter:



"Vi er meget optaget af, at der bliver sat en dagsorden, som kan sætte fart på den grønne omstilling i Europa. Det vil vi gerne have hun sætter øverst på dagsordenen."



Skal sikre Europas plads

Anders Ladefoged peger på, at meget er ændret siden år 2014, hvor Jean-Claude Juncker indtrådte som formand for kommissionen.



"EU var knapt nok kommet ud af den økonomiske krise i 2014. Der var meget fokus på vækst og arbejdsløshed osv. Nu er der også andre ting i fokus, som f.eks. klimaforandringerne. På den måde bliver det noget andet med Ursula von der Leyen i spidsen," siger Anders Ladefoged.



Anders Ladefoged peger også på, at handelskrigen og den manglende opbakning til internationalt samarbejde giver Ursula von der Leyen vigtig opgave.



"Den helt afgørende opgave for den nye kommission er at forsvare EU plads i verden. Sørge for at, det er vores model og tilgang til succes, som kan overleve", siger Anders Ladefoged



Dansker i toppen



Margrethe Vestager er nomineret til positionen som højest rangerende næstformand i Kommissionen. Selvom det ikke blev til posten som formand for Kommissionen, så mener Anders Ladefoged stadig at det kan betyde positive ting for Danmark og dansk erhvervsliv.



"Det, der først og fremmest betyder noget, er, at Vestager er rundet af en politisk tradition i Danmark. Hun har en forståelse for, hvad der skaber et velfungerende samfund. Troen på, at man kan komme frem til resultater ved at samarbejde, den bærer Vestager med ind i toppen af kommissionen. Det betyder helt sikkert noget for os," siger Anders Ladefoged.