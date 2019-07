Landene i Opec+ er enige om ni måneders produktionsstop

Opdateret kl. 12.51 - Opec+ følger i fodsporene på Opec og er enige om at fortsatte produktionsnedskæringer i olieproduktionen ni måneder frem.



Det skriver Bloomberg News.



Enigheden i de såkaldte Opec+-lande kommer, efter at de 14 olieeksporterende lande i Opec mandag aften blev enige om at fortsatte produktionsnedskæringer, der har været gældende siden januar, i et forsøg på at presse prisen på olie op.



Forlængelsen gælder i ni måneder frem til marts næste år.



Den delvise prop i olieproduktionen støttes også af Rusland, skriver Bloomberg.



Møderne mellem de olieproducerende lande finder sted i Wien.



Irans olieminister, Bijan Namdar Zangeneh, foreslår tirsdag, at det kan være nødvendigt, at Opec+ skærer endnu mere i olieprodutionen fra de nuværende 1,2 mio. tønder om dagen.



Tirsdag middag koster en tønde af den europæiske referenceolie, Brent, 64,86 dollar mod 65,88 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 58,91 dollar mod 59,63 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS