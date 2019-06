Trump ser "mulig" handelsaftale på G20

Investorerne holder mange penge på sidelinjen, mens de venter på at se, hvad der sker på G20-mødet fredag og lørdag i Japan, hvor præsidenterne for Kina og USA, Xi Jinping og Donald Trump, efter planen skal mødes lørdag og tale om handelskrigen mellem de to lande.



Og netop Donald Trump ser en mulighed for, at de to kan nå til en form for enighed.



- Det er absolut muligt... Vi skal have en god aftale, sagde Trump til tv-stationen Fox Business Network, ifølge Reuters, men han advarede også:



- Det er muligt, at vi vil lave en aftale, men jeg er også meget glad for, hvor vi er nu.



Trump har flere gang fremhævet, at den amerikanske statskasse modtager milliarder af dollar i told, og han har fejret, at det er Kina, som betaler regningen. Det er Den Internationale Valutafond (IMF) og en række amerikanske brancheorganisationer og forbrugerorganisationer dog uenige i. De mener, at amerikanske forbrugere og virksomheder betaler toldgildet.



Den amerikanske præsident fremhævede dog onsdag atter, at kineserne ønsker at indgå en aftale, og at landet har en større interesse i en aftale, end Trump har, og han slog fast, at han er parat med ny told på kinesiske varer, hvis ikke der nås enighed.



- Jeg ville indføre yderligere tariffer, meget substantielle tariffer, hvis det ikke virker, og vi ikke indgår en aftale.



Trumps regering, via handelsrepræsentantens kontor, har allerede gjort klar til at indføre 25 pct. told på kinesiske varer for yderligere 300 mia. dollar. I forvejen har USA indført 25 pct. told på varer for 250 mia. dollar fra Kina, og Trump har truet med, at satsen kan komme højere op.



Tidligere onsdag var der også en opløftende melding fra Trumps finansminister, Steven Mnuchin, der til tv-stationen CNBC, også så positivt på muligheden for at nå en aftale.



- Vi er nået omkring 90 pct. af vejen, og jeg tror, at der er en vej til at fuldføre den, sagde han.



/ritzau/FINANS