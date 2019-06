Står det til støttepartierne i rød blok, De Radikale, SF og Enhedslisten, skal regionerne kunne opkræve skat.



Ifølge Roger Buch, chefforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, vil det betyde, at man vender tilbage til noget, der minder om amterne med selvstyre over indtægter og udgifter.



"Hvis man vil genskabe regionalt selvstyre i Danmark, er det en god idé at genindføre skatteudskrivningsret," siger Roger Buch.



Derudover kan der ifølge forskningschefen være en "politisk finte" i at lægge skatteudskrivningen hen til regionerne.



"Vi får mange flere ældre de kommende år, og den økonomiske udfordring, der ligger i det, vil dermed blive regionernes hovedpine og ikke sundheds- og finansministeren," siger han.



Skatteudskrivningsretten vil samtidig kræve, at regionerne får flere opgaver, mener chefforskeren.



"Det vil ikke give mening uden at give regionerne flere opgaver udover sundhed. Før kunne man prioritere indenfor veje, gymnasier, kultur og sundhed, og det gav flere prioriteringsmuligheder end i dag," siger Roger Buch.



Blandt andet peger Roger Buch på, at man kunne se på, om man bør tilføje handicapområdet til regionerne, der før lå hos amterne, men i dag ligger hos kommunerne.



"Her kan man overveje, om det er smart. Det faglige niveau faldt, da man delte 14 centre ud til 98 kommuner," siger han.



VLAK-regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti gik til valg på et sundhedsudspil, der indebar en nedlæggelse af regionerne.



Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, vil som kongelig undersøger lørdag diskutere regionerne ved forhandlingerne.



Det fortæller hun på vej ind i forhandlingslokalet med de røde støttepartier.



"Det vi er optaget af er at decentralisere Danmark, men styrke lokal kraft. Det er også derfor vi har vendt os mod Løkke idé om centralisering," siger Mette Frederiksen.



/ritzau/