Mette Frederiksen bakker op om Vestager som kommissionsformand

For første gang siger Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, utvetydigt, at hun bakker op om fungerende konkurrencekommissær Margrethe Vestager som formand for EU-Kommissionen.



Dermed foretrækker hun den tidligere radikale leder på den magtfulde post frem for den socialdemokratiske kandidat, Frans Timmermans.



Det siger Mette Frederiksen fredag under Folkemødet i Allinge på Bornholm.



- Hvis Margrethe Vestager er i nærheden af at kunne blive formand for kommissionen, så er det da i dansk interesse at bakke op om det, siger Mette Frederiksen.



Den fungerende statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), står til at skulle afgive magten i Danmark, men har på forhånd udtrykt opbakning til Vestager. De tilhører begge den liberale gruppe i EU-Parlamentet.



Derimod har det ikke stået klart, hvad Socialdemokratiet mener.



Mette Frederiksen har indtil videre holdt sig tilbage og henviser fortsat selv til, at hun er udnævnt som kongelig undersøger og dermed endnu ikke er statsminister.



- Vi er ikke i en situation, hvor jeg kan udnævne nogen, jeg er kongelig undersøger, men jeg er ikke andet end det, siger Mette Frederiksen.



Men nu bakker hun altså op.



Margrethe Vestager meldte for godt en måned siden officielt ud, at hun melder sig som kandidat til at overtage posten efter Jean-Claude Juncker, hvilket har været ventet.



Mette Frederiksen svarer ikke på, om hun vil bakke op om Vestager som kommissær eller en anden toppost, som for eksempel formand for EU-Rådet, der består af medlemslandenes stats- og regeringschefer, eller som udenrigschef.



På torsdag i næste uge er der rådsmøde, hvor det helt store emne er besættelser af topposter. Her er det dog Lars Løkke Rasmussen, der deltager, hvis der ikke er dannet en ny regering, efter at rød blok vandt folketingsvalget 5. juni.



- Som udgangspunkt deltager jeg ikke i rådsmødet. Hvis der ikke er dannet regering inden torsdag i næste uge, og det vil nok være lige optimistisk nok, så er det Lars Løkke Rasmussen, der tager til rådsmøde, og det er klart, at vi har en dialog, siger Mette Frederiksen.



Om muligheden for, at en dansker får posten som kommissionsformand, siger Mette Frederiksen:



- Det er en meget, meget stor ting, det er hævet over enhver tvivl.



En af Vestagers store udfordringer er, at der ikke er nogen dansk regering til at promovere hende, da der endnu ikke er dannet en ny.



Der er dog andre ting, der er hende til gavn. For eksempel at hun er kvinde i et mandsdomineret miljø, og at den konservative gruppe og den socialdemokratiske gruppe ikke kan danne flertal i parlamentet for første gang nogensinde. Til gengæld blev den liberale gruppe større efter valget til EU-Parlamentet 26. maj.



/ritzau/