Trump-udtalelse om smuds udefra har bragt ham i modvind

Præsident Donald Trump har i en periode været forskånet for at skulle forholde sig til beskyldninger og spekulationer om Ruslands rolle i præsidentvalget i 2016. Men han har nu selv givet anledning til, at diskussionerne er blusset op på ny.



Det er sket, efter at præsidenten i Det Ovale Værelse har sagt, at han er åben over for at tage imod smuds om sin politiske modstander i præsidentvalgkampen i 2020 fra udenlandske magter.



"Jeg tror, at jeg ville høre det. Det er intet galt i at lytte," sagde han, hvilket har ført til fornyet hård kritik af Trumps moralske habitus.



"Præsidentens udtalelser viser på ny - igen og igen - at han ikke kender forskellen på, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert," siger formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi.



Fremtrædende medlemmer af Trumps republikanske parti har også kritiseret præsidenten for udtalelserne, mens nogle af de demokratiske præsidentkandidater har genfremsat krav om en rigsretssag mod den amerikanske leder.



Den republikanske senator Lindsey Graham siger om Trumps udtalelse:



"Jeg mener, at det er en fejltagelse."



Lindsey Graham er formand for Senatets retsudvalg.



I Repræsentanternes Hus siger republikaneren Kevin McCarthy, at han er sikker på, at Trump kun udtalte sig "hypotetisk".



Andre prominente republikanere giver også udtryk for, at de føler sig dårligt tilpas med udtalelserne - uden at nævne Trump ved navn.



"Det er aldrig passende at tillade en udenlandsk regering eller dens agenter at blandt sig i vores valgproces," siger den republikanske senator Mike Rounds.



Mitt Romney, som er tidligere republikansk præsidentkandidat, siger, at det er "utænkeligt", at man kan tage imod oplysninger om en politisk modstander fra en udenlandsk kilde.



2Det ville være et slag mod selve vort demokratis hjertekule," siger han.



Trump har i tweets reageret på den heftige kritik af hans udtalelser. Her blander han diskussionen om "smuds" sammen med udtalelser om møder med blandt andre den britiske dronning og den franske præsident, Emmanuel Macron.



Trump siger ifølge The New York Times, at han taler om "alt" med andre ledere.



"Jeg taler med udenlandske regeringer hver dag. Jeg har netop mødt Englands dronning, prinsen af Wales, den britiske og den irske regeringschef og præsidenterne fra Frankrig og Polen. Vi talte om "alting!". Skal jeg så øjeblikkeligt ringe til FBI om alt dette? Hvor latterligt!" skriver Trump.



