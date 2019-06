Finansministre kan ikke blive enige om nyt EU-budget

Hvor skal pengene komme fra? Det var et af de centrale spørgsmål, som eurolandenes finansministre ikke kunne finde et fælles svar på, da de forhandlede om et nyt eurobudget natten til fredag.



Derfor blev det heller ikke afklaret, hvor stort det meget omtalte budget skal være.



Arbejdet fortsætter, konstaterer eurogruppens formand, Mario Centeno, efter et 15 timer langt møde.



- Vi har mere arbejde at gøre. Men vi har taget mange små skridt, siger Centeno på et pressemøde i Luxembourg.



EU's finanskommissær konstaterer, at nogle ser "glasset som halvt fuldt - andre som halvt tomt".



- Jeg er en af dem, som har advokeret for dette i årevis, og jeg ved, hvor svært det er politisk.



- Men lad os ikke undervurdere de symbolske skridt, der er taget, selv om der fortsat er meget arbejde at gøre, siger Pierre Moscovici.



/ritzau/