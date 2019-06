Trumps toprådgiver: Handelskrigen rammer Kina hårdest

Relateret indhold Artikler

USA's præsident, Donald Trump, har gentagne gange fremført, at Kina betaler regningen for toldkrigen mellem de to lande, hvor USA gennem det seneste års tid har pålagt told på 25 pct. på kinesiske importvarer for 250 mia. dollar.



Mange har dog peget på, at regningen reelt betales af de amerikanske virksomheder, der importerer fra Kina, og i nogle tilfælde også af de amerikanske forbrugere, når erhvervslivet sender regningen videre ved at hæve priserne.



Torsdag er der et mål af erkendelse af det forhold fra Det Hvide Hus, men her mener man stadig, at det er Kina, som bærer den største økonomiske læs.



"Den økonomiske byrde vil ramme Kina mere end os," sagde Larry Kudlow torsdag ifølge Reuters.



Kudlow er præsident Donald Trumps øverste økonomiske rådgiver i sin egenskab af chef for Det Hvide Hus' National Economic Council.



USA har truet med told på 25 pct. på yderligere varer fra Kina for 300 mia. dollar, og Donald Trump truede tidligere på ugen med, at tolden kunne blive "meget mere end 25 pct.", hvis ikke han og Kinas præsident, Xi Jinping, mødes senere i juni til G20-mødet i Japan.



Amerikanerne ønsker fortsat, at det møde finder sted, men der er endnu ikke en formel kalenderaftale.



Forhandlingerne i handelskrigen mellem USA og Kina har stået stille siden maj, da USA beskyldte Kina for at trække sig fra løfter, der var afgivet tidligere i processen. Kina har dog afvist den udlægning.



Torsdag sagde Gao Feng, talsmand for den kinesiske regering, at Beijing ikke vil give sig for USA's "maksimale pres".



"Intet er aftalt, før alt er aftalt," kommenterede Gao beskyldningen om løftebrud.



/ritzau/FINANS