Kina vil ikke bøje sig i handelsstriden

Kina vil ikke bøje sig for noget "maksimalt pres" fra USA i handelsstriden, og Kina vil ikke give sig på principielle områder.



Det fortalte Gao Feng, talsmand for den kinesiske regering, torsdag ifølge Reuters.



Handelsdialogen er lagt på is siden maj, da USA beskyldte Kina for at trække sig fra løfter tidligere i forhandlingerne, herunder på området for intellektuelle rettigheder.



- Intet er aftalt, før alt er aftalt, kommenterede Gao.



Onsdag fortalte USA's præsident, Donald Trump, at han blokerede for en handelsaftale.



- Vi havde en aftale med Kina, og med mindre de vender tilbage til den aftale, har jeg ingen interesse i det, slog Trump ifølge Bloomberg News fast.



Det ventes, at Trump vil mødes med sin kinesiske modpart, Xi Jinping, i forbindelse med G20-mødet i Japan senere på måneden, men en fast aftale om det er endnu ikke skrevet ind i kalenderen.



Trump truede på den baggrund tirsdag med ny og højere told på kinesiske varer, hvis ikke Xi vil mødes med ham. Ifølge Trump vil USA indføre told på 25 pct. eller "meget højere end 25 pct." på varer for 300 mia. dollar fra Kina.



I forvejen har USA gennem det seneste år pålagt varer for 250 mia. dollar en told på 25 pct. Kina har svaret igen ved at pålægge told på amerikanske importvarer.



