Det må ikke føre til en større konfrontation ved Den Persiske Golf, at to tankskibe torsdag blev beskadiget i Omanbugten.



Sådan lyder det torsdag fra FN's generalsekretær, António Guterres.



- Vi fordømmer stærkt ethvert angreb mod civile fartøjer. Vi skal have styr på kendsgerningerne og ansvarlige.



- Hvis der er noget, som verden ikke har råd til, så er det en større konfrontation i Golf-regionen, siger FN-chefen.



Der blev torsdag morgen med kort tids mellemrum sendt nødopkald fra to tankskibe, der befandt sig i Omanbugten.



Det ene skib, "Front Altair", der er ejet af norske Frontline, blev i alt ramt af tre eksplosioner og stod siden i flammer. Det andet skib, "Kokuka Courageous", ejet af selskabet Bernhard Schulte, fik skader på skroget.



De mistænkes at være blevet angrebet. Der er torsdag eftermiddag dog ikke klarhed over, hvad der rent faktisk skete.



Alle besætningsmedlemmer er blevet evakueret med hjælp fra blandt andet iranske og amerikanske skibe.



I USA er præsident Donald Trump blevet gjort opmærksom på hændelsen.



- Præsidenten er orienteret om angrebet på skibene i Omanbugten. Den amerikanske regering har tilbudt sin hjælp og holder løbende øje med situationen, siger pressetalsmand Sarah Sanders.



Storbritannien og Tyskland har torsdag også udtrykt deres bekymring.



/ritzau/AFP