Donald Trump: "Det er mig, der lige nu står i vejen for en aftale"

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har onsdag fremhævet, at det er ham personligt, som står i vejen for en handelsaftale med Kina. Han mener nemlig stadig, at Kina har trukket sig fra tidligere løfter i forhandlingerne, og med mindre Kina vender tilbage til det aftalte, så vil USA ikke indgå en aftale.



"Det er mig, der lige nu, står i vejen for en aftale. Og vi vil enten indgå en fantastisk aftale med Kina, eller vi vil ikke indgå nogen aftale overhovedet," sagde Donald Trump onsdag i Det Hvide Hus, ifølge Bloomberg News.



Forhandlingerne mellem de to stridende handelspartnere står for tiden stille. Efter USA tilbage i maj beskyldte Kina for at bakke væk fra tidligere afgivne løfter i forhandlingerne. En anklage, som Kina pure har afvist.



"Vi havde en aftale med Kina, og med mindre de vender tilbage til den aftale, har jeg ingen interesse i det," slog Trump fast onsdag.



Det ventes, at Trump vil mødes med sin kinesiske modpart, Xi Jinping, i forbindelse med G20-mødet i Japan senere på måneden, men en fast aftale om det er endnu ikke skrevet ind i kalenderen.



Trump truede på den baggrund tirsdag med ny og højere told på kinesiske varer, hvis ikke Xi vil mødes med ham. Ifølge Trump vil USA indføre told på 25 pct. eller "meget højere end 25 pct." på varer for 300 mia. dollar fra Kina.



I forvejen har USA gennem det seneste år pålagt varer for 250 mia. dollar en told på 25 pct. Kina har svaret igen ved at pålægge told på amerikanske importvarer.



