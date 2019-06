Ban Ki-moon advarer: Risiko for atomkrig er højere end i årtier

Risikoen for en atomkrig er "højere, end den har været i flere årtier".



Det mener den tidligere generalsekretær i FN Ban Ki-moon, skriver nyhedsbureauet AP.



I en tale til FN's Sikkerhedsråd onsdag opfordrede Ban Ki-moon derfor atommagterne til at tage nedrustning alvorligt.



Den tidligere generalsekretær sagde blandt andet, at USA's, Ruslands, Kinas, Storbritanniens og Frankrigs manglende fremgang i nedrustningsarbejdet er med til at undergrave den internationale aftale til forhindring af udbredelsen af kernevåben (NPT) fra 1970.



"Det er på høje tid, at disse lande tager nedrustning alvorligt, hvis de fortsat ønsker at hindre spredningen af atomvåben," lød det sent onsdag aften dansk tid fra Ban Ki-moon.



"Konsekvenserne ved en atomkrig kræver ingen forklaring," tilføjede han.



Ikkespredningsaftalen blev indgået for at hindre spredningen af atomvåben. Atommagter har med aftalen forpligtet sig til at nedruste, mens lande, der ikke har atomvåben, har forpligtet sig til ikke at anskaffe sådanne våben.



Foruden de lande, Ban Ki-moon kritiserede, har også Indien, Pakistan og Nordkorea atomvåben. Det er ifølge AP også kendt, at Israel har atomvåben, men landets ledere har aldrig villet indrømme det.



Nordkorea trak sig fra aftalen i 2003, mens tre af de øvrige lande aldrig har underskrevet den.



75-årige Ban Ki-moon var generalsekretær i FN i næsten ti år fra 2007 til 2016. Dengang var det ikke alle, der var begejstret for den tidligere sydkoreanske udenrigsminister.



Kritikerne savnede, at han turde kritisere manglende menneskerettigheder i store lande som Rusland og Kina, skriver britiske BBC.



I dag har Ban Ki-moon sluppet de diplomatiske tøjler i New York, men mødes stadig med andre tidligere ledere.



Det sker i den ærefulde klub "The Elders", hvor flere forhenværende verdensledere mødes og diskuterer tidens gang.



Blandt medlemmerne er den forhenværende amerikanske præsident Jimmy Carter og menneskerettighedsaktivisten Desmond Tutu.



/ritzau/