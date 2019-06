Trump overvejer sanktioner mod Nord Stream 2

Den amerikanske præsident, Donald Trump, overvejer at indføre sanktioner for at blokere for bygningen af Nord Stream 2, en gasledning mellem Rusland og Tyskland, der efter planen skal gå gennem dansk farvand omkring Bornholm i Østersøen.



Det skriver Bloomberg News.



- Vi beskytter Tyskland mod Rusland, og Rusland får milliarder og milliarder af dollar fra Tyskland, sagde præsidenten i Det hvide Hus onsdag med henvisning tilde tyske betalinger for russisk gas.



Donald Trump kom dog ikke ind på, hvem sanktionerne skal eventuelt rettes imod.



/ritzau/FINANS