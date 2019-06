Macron vil sende nyt venskabstræ til Trump

Den franske præsident, Emmanuel Macron, vil sørge for, at et fransk egetræ igen finder vej til haven ved Det Hvide Hus.



Sidste år plantede han og USA's præsident, Donald Trump, i fællesskab et træ i haven som et symbol på venskabet mellem de to nationer. I denne uge er det kommet frem, at træet er visnet.



Det har fået flere til at sammenligne træets skæbne med forholdet mellem Macron og Trump, der har været uenige om alt fra international handel til håndteringen af klimaforandringer.



Den udlægning giver Macron dog ikke meget for.



- Lad være med at se symboler, hvor der ikke er nogen. Vi sender ham et nyt træ. Det er ingen tragedie, siger Macron ifølge Reuters.



/ritzau/