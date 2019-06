Britiske parlamentsmedlemmer vil hindre aftaleløst EU-exit med forslag

Flere medlemmer af det britiske parlament vil onsdag præsentere et bredt forslag, der skal forhindre et brexit uden en aftale med EU - også kendt som et "no deal-brexit".



Det skriver The Independent.



Den fælles parlamentariske indsats, der er anført af Labours leder, Jeremy Corbyn, vil introducere ny lovgivning, som forhindrer Boris Johnson, der er favorit til at blive næste premierminister, i at gennemtvinge et aftaleløst brexit.



Initiativet kommer, efter at Boris Johnson igen har lovet at realisere brexit 31. oktober i år - med eller uden en aftale.



"Det er på tide at forene dette land, og det kan vi ikke gøre, før vi har leveret på folkets ønske - den ene store ting, de har bedt os om at gøre. Efter tre år og to glippede frister skal vi forlade EU 31. oktober," siger Boris Johnson til The Independent.



Lovforslaget støttes af blandt andre den prominente konservative parlamentariker Oliver Letwin. Hans støtte ventes ifølge The Independent at have stor indflydelse på tilslutningen til forslaget fra de britiske højrefløjsparlamentarikere.



/ritzau/FINANS