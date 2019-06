Handelskonflikt reducerer Kinas eksport af containere til USA

Handelskonflikten mellem USA og Kina har reduceret samhandlen mellem de to lande, og i årets første fem måneder endte USA's import af varer fra Kina - målt på containervolumen - 6,5 pct. lavere end samme periode året før.



Og selv om Kina fortsætter med at være den med afstand største eksportør til USA - igen målt på containervolumen - så er Kinas andel af den samlede import i USA faldet fra 46 pct. sidste år til 42 pct. i indeværende år, skriver Alphaliner i en analyse.



På trods af faldet i den kinesiske eksport til USA steg den amerikanske import af containere alligevel med 2,8 pct. i årets første fem måneder, idet størstedelen af de andre lande, der eksporterer til USA, oplevede volumenstigninger i perioden.



Største volumenstigning oplevede Vietnam, hvis containervolumen til USA er gået op med 30,7 pct. i de første fem måneder af i år sammenlignet med den tilsvarende periode sidste år.



Alphaliner skriver, at rederier, der opererer i Stillehavet, har forsøgt at udnytte de øgede volumener fra Vietnam ved at tilføje to nye direkte ruter fra Haiphong-havnen i det nordlige Vietnam i år.



De nye ruter tilslutter sig tolv eksisterende ruter fra Cai Mep-havnen i den sydlige del af landet.



/ritzau/FINANS