Trump-rådgiver spår solid vækst - også uden handelsaftale med Kina

Larry Kudlow, der er præsident Donald Trumps øverste økonomiske rådgiver i Det Hvide Hus, vurderer, at den amerikanske økonomi er "meget stærk" og vil fastholde en vækstrate på 3,0 pct. i år - selv uden en handelsaftale med Kina.



Det fortalte han tirsdag til tv-stationen CNBC, ifølge Bloomberg News.



Kudlow mener også, at den nye handelsaftale mellem USA, Canada og Mexico er vigtigere for økonomien end en handelsaftale med Kina.



Mandag kritiserede Kudlows chef atter engang USA's centralbank for sine renteforhøjelser, mens banken i præsidentens øjne burde sænke renten. Kudlow er enig i den vurdering og pegede på, at det er obligationsmarkedet, som indregner op mod tre rentesænkninger det kommende år, også. Federal Reserve bevægede sig "for langt, for hurtigt" i fjerde kvartal, lød det fra Kudlow.



