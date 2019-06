Tesfaye erstatter Sass i regeringsforhandlinger om udlændingepolitik tirsdag

Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, sidder med ved tirsdagens regeringsforhandlinger. Det er ganske oplagt, da temaet er udlændinge.



Mandag meddelte gruppeformand Henrik Sass Larsen (S), at han er sygemeldt, og at han ikke genopstiller ved næste valg.



S-formand Mette Frederiksen og partiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, er en fast del af regeringsforhandlingerne for Socialdemokratiet. Det skulle Sass også have været.



Netop udlændingeområdet forventes at blive et af de største stridspunkter i forhandlingerne, hvor Mette Frederiksen forsøger at sikre et flertal til en ren S-regering med sig selv som statsminister.



Men de tre forhandlingspartier - De Radikale, Enhedslisten og SF - har en række krav.



De Radikale vil eksempelvis tilbagerulle dele af "paradigmeskiftet", hvis hovedsigte er, at flygtninge udelukkende får midlertidigt ophold. Altså at der er mere fokus på hjemsendelser end integration. Ellers vil de udtrykke mistillid.



Mette Frederiksen har dog flere gange garanteret, at "den brede udlændingepolitik står fast", og Socialdemokratiet selv har stemt for paradigmeskiftet.



Det har Socialdemokratiet gjort sammen med blå blok, som mistede flertallet ved folketingsvalget i sidste uge.



De Radikale, Enhedslisten og SF vil desuden have afskaffet kontanthjælpsloftet, og sidstnævnte har gjort det til et ultimativt krav.



De potentielle støttepartier vil også afskaffe integrationsydelsen. Socialdemokratiet vil nedsætte en ydelseskommission, der skal se på mulighederne.



Og så er der spørgsmålet om Udrejsecenter Sjælsmark. Her mener partierne, at børnene skal have en bedre hverdag, hvilket Mette Frederiksen har åbnet for.



Forhandlingerne på udlændingeområdet begynder tirsdag klokken 10.