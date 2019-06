Iran advarer om økonomisk krig ført gennem sanktioner fra USA

Relateret indhold Artikler

Irans udenrigsminister advarer om konsekvenserne af en økonomisk krig mod den islamiske republik gennem amerikanske sanktioner. Det sker efter et møde med Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, i Teheran mandag.



Udenrigsminister Mohammad Javad Zarif siger, at de, der gennemfører og støtter sanktionerne, ikke kan forvente "fortsat at føle sig sikre".



"Man kan ikke forvente, at en økonomisk krig fortsætter mod det iranske folk, og at de, der udkæmper denne krig og støtter den, forbliver sikre," siger Mohammad Javad Zarif på et fælles pressemøde med Heiko Maas.



"Den eneste måde at mindske spændingerne i regionen er at stoppe den økonomiske krig," tilføjer han.



Samtidig bemærker den iranske udenrigsminister, at Tyskland og Den Europæiske Union kan spille en "væsentlig rolle" i at afdramatisere situationen.



Heiko Maas er i Iran for at lobbye for at bevare atomaftalen fra 2015.



Aftalen blev indgået mellem USA, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Rusland, Kina og EU. Dens mål er at sikre, at Iran ikke udvikler atomvåben.



Men i 2018 trådte USA ud af atomaftalen og genindførte sanktioner mod Iran, der også kan ramme andre lande. Sanktioner er især rettet mod Irans olie- og banksektorer.



Og i maj - et år efter at USA trak sig fra aftalen - erklærede Irans præsident, Hassan Rouhani, at Iran dropper dele af den.



På mandagens pressemøde siger den tyske udenrigsminister, at Tyskland vil gøre alt, hvad det kan, for at undgå, at spændingerne eskalerer.



"Der er krig i Syrien og i Yemen, men heldigvis ikke her."



"Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at bevare det på den måde for Iran."



"Ikke desto mindre er spændingerne her i regionen bekymrende, og vi frygter, at enkeltstående begivenheder kan udløse situationer, der ender i vold. Dette vil vi for alt i verden undgå," siger Heiko Maas.



Tyskeren understreger samtidig, at atomaftalen er "overordentligt vigtig" for Europas sikkerhed.



/ritzau/AFP