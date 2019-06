Mette F. om sygemeldte Sass:

For Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, er gruppeformand Henrik Sass Larsen ikke bare en kollega. Han er også en nær ven.



Det siger hun til TV2 News som en reaktion på, at Henrik Sass Larsen har sygemeldt sig og samtidig meddelt hende, at han ikke vil være minister i en ny regering.



"Det er da en træls dag for alle socialdemokrater, for Henrik Sass Larsen er en kollega. Men for mig er han også en meget nær ven, siger Mette Frederiksen.



Henrik Sass Larsen har siddet med under de første forhandlinger om en ny regering sammen med Mette Frederiksen og politisk ordfører Nicolai Wammen. Søndag deltog han dog ikke, hvilket flere bemærkede.



"Man skal ikke tage fejl af, at Henrik har en meget stor del af æren af, at Socialdemokratiet er der, hvor Socialdemokratiet er i dag," siger Mette Frederiksen til TV2.



Hun understreger samtidig, at sygemeldingen ikke får betydning for regeringsforhandlingerne.



"Det der er opgaven lige nu, er at passe på Henrik i den her proces, og politik er jo ikke bare politik, men også venskaber og kolleger," siger Mette Frederiksen.



Henrik Sass Larsen skriver selv på Facebook, at han tror, at de fleste godt har kunnet se, at han ikke har haft det godt.



"Henrik har jo sygemeldt sig på et tidligere tidspunkt og vurderede, at han var klar til at komme tilbage. Og det var en vurdering, vi delte, og som vi rigtig gerne ville bakke op omkring," siger Mette Frederiksen.



"Men så har det vist sig at tage længere tid og være sværere. Og sådan tror jeg, det er med sygdomsforløb, at man ikke kan sige på forhånd, hvad der er det rigtige," siger S-formanden.



Ritzau