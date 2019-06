Hongkong vil ikke droppe ny lov trods massive protester

Hongkongs øverste politiske leder, Carrie Lam, har ikke tænkt sig at skrotte en ny lov om udlevering af mistænkte til Kina.



Det siger hun mandag, efter at massive demonstrationer mod loven brød ud i Hongkongs gader søndag. Ifølge arrangørerne deltog over en million mennesker i protesterne. Det skriver nyhedsbureauet AFP.



Indbyggerne i det selvstyrende Hongkong er bekymrede over en stigende tilknytning til Kina.



Carrie Lam understreger dog, at loven er Hongkongs egen idé.



"Jeg har ikke modtaget nogen instruktioner eller nogen krav fra Beijing om at gennemføre det her lovforslag," siger den politiske leder.



"Vi havde tænkt os at gøre det - og vi har stadig tænkt os at gøre det - for at have god samvittighed og for Hongkongs skyld," lyder det.



Det nye lovforslag vil gøre det muligt at sende mistænkte i straffesager til retsforfølgelse i Kina. Mange indbyggere i Hongkong frygter, at udleveringsaftalen vil blive brugt til at straffe politiske fanger.



Der er desuden en bekymring for, at retssager ved en kinesisk domstol ikke vil være frie og retfærdige, og at menneskerettigheder vil blive overtrådt.



En talsmand fra det kinesiske udenrigsministerium udtaler mandag, at man "fortsat fuldt og fast vil støtte" lovforslaget.



"I øvrigt er vi stærkt imod indblanding udefra i lovgivningsmæssige anliggender,! siger talsmanden, Geng Shuang, ifølge AFP.



Regeringen i Hongkong har tidligere forsøgt at berolige befolkningen.



Den har blandt andet reduceret antallet af forbrydelser, der er omfattet af udleveringsaftalen, og begrænset den maksimale straf til syv års fængsel.



Derudover skal alle udleveringssager behandles individuelt. Det fremgår af lovforslaget.



En halv million mennesker deltog i 2003 i lignende protester i Hongkong. Det førte til, at regeringen stoppede processen med et lovforslag, der ville have indført Kinas love om national sikkerhed i Hongkong.



Hongkong har tidligere været en britisk koloni. Den blev i 1997 ført tilbage til Kina som en særskilt administrativ region med udstrakt selvstyre. Det indebærer blandt andet, at Hongkong har sit eget retssystem.



