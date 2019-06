Sygemeldt Sass opgiver ministerpost

Opdateret kl. 11.17 med kommentarer fra Mette Frederiksen



Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, er blevet sygemeldt og bliver dermed ikke minister i en kommende regering. Det bekræfter Socialdemokratiets pressetjeneste overfor Børsen.



Udmeldingen kommer blot få dage efter valget, hvor Henrik Sass Larsen ikke fik nok personlige stemmer til at blive genvalgt til Folketinget. Han kom i stedet ind på grund af listestemmer og fik det sidste af otte mandater i Sjællands Storkreds.



Det er endnu uklart, hvem der er ny gruppeformand, og hvem der afløser Sass i Folketinget under sygemeldingen.



Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, betegner i en pressemeddelelse sygemeldingen som "den rigtige beslutning."



"Han har forsøgt at kæmpe sig tilbage, og det har jeg og mange andre støttet ham i, men det er desværre ikke lykkedes," lyder det fra Mette Frederiksen, der tilføjer:



"Derfor er det også den rigtige beslutning, at Henrik nu sygemelder sig, og jeg håber, at det vil give den ro og den tid, der skal til, for at han kan blive rask. Jeg håber også, at alle nu vil respektere Henriks behov for fred og ro."



Sass: Jeg har ikke haft det godt



Allerede i februar fortalte Henrik Sass Larsen i et interview med Politiken, at han siden oktober 2018 har lidt af en depression.



Mandag formiddag skriver han selv på sin Facebook-profil, at han har sygemeldt sig "for at kunne blive helt rask igen."



"Jeg tror, de fleste godt har kunne se, at jeg ikke har haft det så godt. Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at kæmpe mig tilbage efter min depression ved årsskiftet, men det er desværre ikke lykkes for mig," skriver Henrik Sass Larsen, som tilføjer, at "der vil være stille fra mig i tiden fremover, og det håber jeg, at alle vil respektere."



Han har samtidig oplyst til sin partileder, at han ikke vil genopstille til Folketinget igen.



"Jeg har fortalt Mette Frederiksen, at jeg ikke står til rådighed fremover og har ligeledes orienteret min kreds om, at jeg ikke ønsker at være kandidat længere," skriver han.



Få kendte til depressionen



Henrik Sass Larsen har længe været sat i forbindelse med posten som ny finansminister i en kommende regering. I Politikens interview med S-politikeren tilbage i februar forklarede Henrik Sass Larsen også, at han dengang følte sig klar til at overtage lederstolen i Finansministeriet.



Han åbnede samtidig op om sin depression, og fortalte, at han i en periode på to måneder sidste år var ude af stand til at passe sit arbejde. Kun nogle få personer var orienteret om depressionen forud for Politikens interview. En af dem var partileder Mette Frederiksen.



I sit Facebook-opslag skriver Henrik Sass Larsen, at det særligt er det at være en offentlig person, hvor der ifølge Henrik Sass Larsen "bliver gået hårdt og brutalt til den enkelte politiker," som har tærret på ham.



"For mit vedkommende lader der til at være udmålt en meget langvarig og grundig tabloid behandling. Alle har en grænse og også jeg. Og den grænse er desværre for længst overskredet," fortsætter han.