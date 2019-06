S bekræfter: Sygemeldt Sass opgiver ministerpost

Opdateres.



Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, er blevet sygemeldt og bliver dermed ikke minister i en kommende regering. Det bekræfter Socialdemokratiets pressetjeneste overfor Børsen.



Mandag formiddag skriver Henrik Sass Larsen på sin Facebook-profil, at han har sygemeldt sig "for at kunne blive helt rask igen."



"Jeg har fortalt Mette Frederiksen, at jeg ikke står til rådighed fremover og har ligeledes orienteret min kreds om, at jeg ikke ønsker at være kandidat længere. Mette bliver en god statsminister for vores land - det er jeg stolt af," skriver han og tilføjer:



"Der vil være stille fra mig i tiden fremover, og det håber jeg, at alle vil respektere."



Udmeldingen kommer blot få dage efter valget, og der har længe været spekuleret i, at Henrik Sass Larsen stod til at kunne blive ny finansminister i en kommende regering. Allerede i februar fortalte den socialdemokratiske politiker i et interview med Politiken, at han led af en depression.