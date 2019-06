I mere end 30 år sad Nursultan Nazarbajev som enevældig præsident i den tidligere Sovjet-republik Kasakhstan. I marts gik han af og pegede på den tidligere diplomat, udenrigsminister og premierminister Kasym-Jomart Tokajev som sin afløser.



Ifølge landets valgkommission har Tokajev ved søndagens præsidentvalg fået vælgernes opbakning. Kommissionen oplyser, at Tokajev har fået omkring 70 procent af stemmerne.



Tokajev er på mange måder forbundet til Nazarbajev, der var landets første præsident. I marts gik Nazarbajev af og overlod posten til Tokajev. På det tidspunkt var Tokajev formand for landets sentat.



Nazarbajev har siden opfordret til at stemme på Tokajev.



Tokajev har fået gennemført, at landets hovedstad skulle have nyt navn. I stedet for som tidligere at hedde Astana hedder den nu Nur-Sultan efter landsfaderen.



Tokajev var en af syv kandidater. Han er den eneste af dem, der er kendt blandt befolkningen.



Demonstranter i Nur-Sultan og byen Almaty, der er landets økonomiske centrum, har klaget over, at valget er en falsk opvisning i demokrati.



Søndag blev mindst 500 af demonstranterne i de to byer anholdt for deres protester.



Fra demonstranternes side er vælgerne blevet opfordret til at undlade at stemme. Ifølge valgkommissionen har den appel ikke haft nogen synderlig succes. Den oplyser, at 77,4 procent af vælgerne har stemt.



I Kasakhstan kontrollerer regeringen i vid udstrækning netværk og sociale medier. Ifølge nyhedsbureauet Reuters var der på valgdagen blokeret for en række sociale medier i landet.



