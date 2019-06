Samuelsens afløser er fundet: Alex Vanopslagh bliver ny politisk leder for Liberal Alliance

Det 27-årige nyvalgte folketingsmedlem Alex Vanopslagh bliver ny politisk leder i Liberal Alliance. Det har en enig folketingsgruppe besluttet, skriver Liberal Alliance i en pressemeddelelse.



"Jeg er glad, ydmyg og beæret over, at en enig folketingsgruppe har peget på mig som ny politisk leder," siger Alex Vanopslagh i meddelelsen og fortsætter:



"Vi har et stort arbejde foran os med at genoprette tilliden til Liberal Alliance. Vi skal tage fat på et nyt kapitel og genoptage den liberale værdikamp. Det arbejder glæder jeg mig til at være i spidsen for," siger Alex Vanopslagh.



Han kommer ikke til at sige noget om sin nye post, før LA's nye folketingsgruppe officielt konstituerer sig på et gruppemøde tirsdag, skriver partier i meddelelsen.



Samuelsen smidt ud af Folketinget



Valget af Vanopslagh til at lede partier kommer i kølvandet på LA's katastrofevalg i onsdags. Her fik det liberale regeringsparti blot 2,3 pct. af stemmerne, svarende til fire mandater i Folketinget – en tilbagegang på 5,2 procentpoint fra valgresultatet i 2015 på 7,5 pct. og 13 mandater.



Resultatet sendte flere prominente partimedlemmer ud af Folketinget.



Størst var chokket, da det stod klart, at partistifter, siddende udenrigsminister og den længst siddende partiformand på Christiansborg, Anders Samuelsen, ikke blev genvalgt til Folketinget. Også andre store LA-navne som Joachim B. Olsen og Christina Egelund måtte vinke farvel til hvervet som folkevalgt.



Kort efter begyndte kritikken at vælte ned over Anders Samuelsens ledelse fra flere af partiets store profiler ført an af Henrik Dahl, som talte om nepotisme og amatøragtig ledelse. I løbet af torsdag fulgte den hidtidige undervisningsminister Merete Riisager trop og krævede Samuelsens afgang som partiformand.



Og torsdag eftermiddag var det så slut, da en tydeligt rørt Anders Samuelsen sagde endegyldigt farvel til politik. Udenrigsministeren talte med skælvende stemme om sit liberale hjerte og overdrog sit "barn" – partiet – til nye kræfter.



"Jeg synes, vi har ført en formidabelt god valgkamp, men det har vælgerne ikke kvitteret for. 2,3 pct. har stemt på os, og det er ikke nok til, at jeg kan føre depechen videre," sagde Anders Samuelsen ved sin afgang.



Han anbefalede at lade Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), der var økonomi- og indenrigsminister i VLAK-regeringen overtage sin plads. Ammitzbøll-Bille meddelte dog fredag, at nederlaget lige så meget var hans som Anders Samuelsens, og at han derfor ikke ønskede at overtage ledelsen af de decimerede parti.



Partiets nye folketingsgruppe består udover nyvalgte Alex Vanopslagh og genvalgte Simon Emil Ammitzbøll-Bille af genvalgte Henrik Dahl og genvalgte Ole Birk Olesen. De to sidstnævnte meldte ligesom Ammitzbøll-Bille hus forbi på at overtage ledelsen af partiet og pegede i stedet på Vanopslagh.



Den nye politiske leder er opvokset i Struer i Vestjylland, men bor nu i Vanløse. Han blev i 2014 valgt som formand for Liberal Alliances Ungdom og i 2018 til Københavns Borgerrepræsentation ved kommunalvalget.



"Vi kan allerede nu se, at det bliver dyrt at være dansker med alle de valgløfter, som skal indfries (efter valget onsdag, red.). Liberal Alliance vil kæmpe imod den socialdemokratiske politik, der med øgede skatter og afgifter vil skade den personlige frihed. Vi har ikke brug for mere stat – vi har brug for at sætte borgeren i centrum," lyder det endvidere fra den nye partileder i pressemeddelelsen.