Borgmester efter valget: Føler mig tryg ved at udrejsecenter på Lindholm ikke bliver til noget

Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen skal forsøge at skabe et flertal for en ny S-ledet regering. Et af stridspunkterne i forhandlingerne med SF, Enhedslisten og De Radikale bliver flygtninge- og integrationspolitikken herunder om der skal oprettes et udrejsecenter for uønskede asylansøgere på øen Lindholm i Vordingborg Kommune.



Beslutningen om at oprette et nyt udrejsecenter blev taget af den afgående VLAK-regering og Dansk Folkeparti, og beslutning om at oprette et center på Lindholm har splittet befolkningen i to næsten lige store dele af tilhængere og modstandere.



Borgmester i Vordingborg Kommune Mikael Smed (S) er dog ret sikker på at udfaldet af folketingsvalget betyder, at centret ikke bliver til noget.



"Efter folketingsvalget føler jeg mig rimelig tryg ved, at det ikke bliver til noget at lave et udrejsecenter på Lindholm,« siger Mikael Smed til Berlingske Tidende.



"Og jeg har talt med Mette Frederiksen op til valgets udskrivelse, så jeg ved også, hvad hun mener. Vi skal have afsøgt, om der overhovedet er behov for et tredje udrejsecenter, og i så fald hvad der bedst kan betale sig. Og det er nok ikke et udrejsecenter på Lindholm," siger Mikael Smed videre.