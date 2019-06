Nye regeringsforhandlinger starter klokken 13:00

Mette Frederiksen (S) skal i dag forhandle klima med sine støttepartier Radikale Venstre, SF og Enhedslisten. Forhandlingerne starter klokken 13:00. Øverst på dagens dagsorden er klima og miljø.



Alle tre støttepartier kræver en reduktion af drivhusgasser på 70 pct. i 2030 målt i forhold til 1990, mens Socialdemokratiet har hævet deres målsætning om en reduktion til 60 pct.



Dagen efter valget sagde Mette Frederiksen i en debat i Publicistklubben, at ny klimalov med fokus på landbruget og transportsektoren skal gennemføres hurtigst muligt, hvis hun bliver ny statsminister i Danmark.



"Det første vi skal gøre er at gå i gang med forhandlingerne om en klimalov med bindende mål, fordi det skal ligesom danne rammen. På det mere konkrete vil vi gerne tage initiativ til at få lavet en tillægsaftale til den energiaftale, der allerede er. Med fokus på transportsektoren, landbrugsområdet og mere havvind," sagde Mette Frederiksen.



I forhold til finansiering af indsatsen for at må målet om en reduktion af drivhusgasser med 70 pct. er det fortsat uklart, hvad partierne kan blive enige om.



De Radikale vil finansiere klimaindsatsen ved at øge den udenlandske arbejdskraft og arbejdsudbud. Samtidig vil Enhedslisten og SF hente finansieringen på skatteindtægter.