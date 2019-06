S får svært ved at gennemføre differentieret pension

Socialdemokratiet får svært ved at realisere sin store mærkesag i valgkampen om en differentieret pensionsalder.



Der er nemlig efter valget fortsat flertal for aftalen om seniorpension, som VLAK-regeringen stod bag.



Det skriver Information.



Både De Radikale og Dansk Folkeparti bekræfter over for avisen, at de stadig bakker op om seniorpension-aftalen.



- Vi synes ikke, at vi kan se perspektiverne i det, Socialdemokratiet har lagt frem med deres pensionsudspil, som vi sådan set stadig ikke helt ved, hvad er.



- Men prøv at hør, vi går også til forhandlinger i dag (fredag, red.), og det starter der, siger stedfortrædende politiske ordfører for De Radikale, Sofie Carsten Nielsen.



En aftale om seniorpension burde dog ikke i sig selv ødelægge mulighederne for at vedtage en differentieret pensionsalder.



Men i aftalen om seniorpension står der, at det vil kræve enighed blandt partierne, der står bag velfærdsforliget, før der kan indføres en differentieret pensionsalder.



Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006 og indeholder blandt andet, at pensionsalderen gradvist skal stige. Både Socialdemokratiet, De Radikale, Dansk Folkeparti, Venstre og Konservative er med i forliget.



Dermed vil det være forligsbrud, hvis for eksempel De Radikale stemmer for Socialdemokratiets forslag.



Det vurderer Helene Helboe Pedersen, professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet



- Det ville være meget usædvanligt. Forligsbrud er ekstremt sjældne i dansk politik og meget ilde set på Christiansborg. De bindende forlig er hele fundamentet for, at man kan indgå langsigtede politiske aftaler, siger hun.



Dansk Folkepartis finansordfører afviser, at Dansk Folkeparti vil begå forligsbrud.



- Hvis man tror, at vi kunne finde på det (at bryde et forlig, red.), så kender man DF dårligt.



På trods af de kritiske udmeldinger fra både DF og De Radikale, er Mattias Tesfaye, erhvervsuddannelsesordfører for Socialdemokratiet, optimistisk.



Han mener ikke, at det skulle være forligsbrud, hvis partier, der er en del af velfærdsforliget, stemmer for differentieret pension.



