Lars Løkke Rasmussen havde en trumf på hånden men tabte alligevel personslaget til Mette Frederiksen

De personlige stemmer er tikket ind efter onsdagens folketingsvalg, og både vælgere og politikere bruger tid på at nærstudere, hvor populære de forskellige profiler er. Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen blev valgets største stemmesluger med 43.489 personlige stemmer i Nordjyllands Storkreds. Fungerende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fik 40.745 personlige stemmer og kom dermed ind på en andenplads med et minus på 2744 stemmer op til Mette Frederiksen.Man kan så diskutere om Mette Frederiksens sejr var speciel stor, men dykker man ned i tallene, så er hendes sejr over Lars Løkke Rasmussen faktisk større, end man umiddelbart skulle synes.Det viser en opgørelse, som Børsen har lavet, og som korrigerer for, at der er forskel på, hvor mange personer, der har stemt i de forskellige kredse. Se listen i bunden af denne artikel. I Nordjyllands Storkreds, hvor Mette Frederiksen er opstillingsberettiget, stemte 366.396 personer. I Sjællands Storkreds, hvor Lars Løkke Rasmussen stillede op, stemte 520.869 personer.Så Lars Løkke Rasmussen stillede altså op i en meget stor valgkreds, og dermed havde han et meget større stemmehav at fiske i end for eksempel Mette Frederiksen og partikollegaen Inger Støjberg, der fik 28.420 personlige stemmer.Korrigerer man for størrelsen på de enkelte kredse og måler, hvor mange stemmer de enkelte politikere fik i procent i de respektive storkredse, så fremgår det, at de to øverste på listen er Socialdemokraten Lea Wermelin og Peter Juel-Jensen fra Venstre, der fik henholdsvis 20 pct. og 18,4 pct. af stemmerne på Bornholm.Mange vælgere vil nok ikke lige kunne genkende de to navne og det skyldes, at de stiller op på Bornholm, som er en meget usædvanlig storkreds med et meget lille vælgerantal og kun 25.283 optalte stemmer, så det er mest i den kuriøse afdeling, at de har støvsuget Bornholm for stemmer. Renser man for bornholmer-effekten så fremgår det, at Mette Frederiksen med 43.489 personlige stemmer fik 11,9 pct. af de afgivne stemmer i Nordjyllands Storkreds. Til sammenligning fik Lars Løkke Rasmussen med sine 40.745 personlige stemmer 7,8 pct. af stemmer i Sjællands Storkreds.Lars Løkke Rasmussens nederlag til Mette Frederiksen er ikke det eneste hvis man opgør det personlige stemmetal efter opstillingskredsens størrelse. Inger Støjberg stillede op i Vest Jyllands Storkreds som er en kreds, der er mindre end den hendes formand stillede op i, og målt i antal stemmer i procent afgivet i kredsen fik Inger Støjberg med 8,8 pct. flere stemmer end Lars løkke Rasmussen.Se listen over de 25 største stemmeslugere, hvor der tages højde for at kredsene ikke er lige store. Stemmerne er målt i pct. af afgivne stemmer i storkredsen.De to øverste på listen stiller op på Bornholm, som er en meget usædvanlig storkreds, så det er mest i den kuriøse afdeling, at de har støvsuget Bornholm for stemmer.