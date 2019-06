Pape fik knap ni ud af ti konservative stemmer i Viborg

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fik niendeflest stemmer ved onsdagens folketingsvalg.

I alt blev det til 22.223 krydser, og mange af dem blev hentet i Viborg, hvor han sad som borgmester fra 2010 til 2014.



Og her har de konservative vælgere tilsyneladende ikke glemt den tidligere borgmester.



Viborg er delt op i Viborg Vest og Viborg Øst, og her stod Pape for henholdsvis 87,9 procent og 88,8 procent af De Konservatives stemmer.



Hvis man kigger på tallene i hele Vestjyllands Storkreds, ser billedet nogenlunde ligedan ud.



Her står Søren Pape Poulsen for 74,2 af de personlige stemmer til De Konservative, i alt 22.223.



Der er dog et stykke op til topscoreren i storkredsen, udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg fra Venstre.



Hun fik 28.420 stemmer.



Samlet set blev valget det bedste for De Konservative siden 2007. Det er samtidig den største mandatmæssige fremgang i 35 år.



For 12 år siden fik partiet med daværende formand Bendt Bendtsen over ti procent af stemmerne. Det var også tilfældet ved valget i 2005.



Fremgangen til De Konservative er dog ikke nok til at beholde regeringsmagten.



Dansk Folkeparti og Liberal Alliance blev mere end halveret i størrelse. Selv om Venstre vandt ni mandater, gik blå blok samlet set tilbage.



Rød blok endte på 91 mandater. Det er uden mandater fra Alternativet og kandidaterne fra Færøerne og Grønland.



Blå blok landede på 75 mandater, mens Nye Borgerlige sikrede sig fire mandater.