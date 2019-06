Messerschmidt i Folketinget - sikrer sig DF's ene mandat i Nordsjælland

Morten Messerschmidt sikrer sig DF's ene mandat i Nordsjællands Storkreds og kommer dermed i Folketinget.



Han får 7554 personlige stemmer, og han får dermed klart flere stemmer end partiets nummer to i kredsen, Marlene Harpsøe. Hun mister dermed sin plads i Folketinget.



Ved seneste valg havde DF tre mandater i Nordsjælland, men folketingsvalget har budt på stor nedgang for partiet, der kun får et enkelt mandat i den kreds.



Foruden Harpsøe ryger Jan Erik Messmann, som også var genopstillet, ud af Folketinget. Den sidste plads var besat af Pia Adelsteen, men hun har ikke været genopstillet ved folketingsvalget.



Morten Messerschmidt har tidligere været i Folketinget fra 2005 til 2009, hvor han kom i Europa-Parlamentet og har været den helt store stemmesluger.



Ved EP-valget i 2014 fik han således 465.758 personlige stemmer - det er det højeste antal personlige stemmer, der nogensinde er givet i Danmark.



Selv om han dengang scorede rekordmange stemmer, ser billedet anderledes ud ved folketingsvalget. Her får han således kun femteflest personlige stemmer i Nordsjællands Storkreds.



Både Martin Lidegaard (R), Sophie Løhde (V), Nick Hækkerup (S) og Mette Abildgaard (K) har fået flere stemmer end ham i kredsen.



På landsplan har Dansk Folkeparti haft et dårligt valg og går 21 mandater tilbage, hvilket er mere end en halvering.



/ritzau/