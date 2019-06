Tommy Ahlers banker Venstre-koryfæer og erobrer plads i Folketinget

Venstre har fundet en ny stemmesluger i hobvedstaden. Der var lagt op til en hård kamp om hvem der skulle i Folketinget for Venstre i hovedstaden og selvom alle de personlige stemmer endnu ikke er optalt, så står iværksætteren Tommy Ahlers, til et kanonvalg og til at få en plads i Folketinget.



Tommy Ahlers har indtil videre fået 16.887 personlige stemmer. Det er langt mere end nuværende folketingsmedlem Jan E. Jørgensen og partiets spidskandidat til regionsvalget, Martin Geertsen, der indtil videre har fået henholdsvis 2160 og 1920 personlige stemmer.



Tommy Ahlers blev den 2. maj 2018 udnævnt til uddannelses- og forskningsminister af fungerende statsminister Lars Løkke Rasmussen. Ahlers fik posten selvom han ikke var medlem af Folketinget, men meddelte kort efter at han ville stille op til folketingsvalget for Venstre.



En ny stjerne



Det gode valg til Ahlers betyder, at Venstre får tre mandater i hovedstaden, hvilket er et mandat mere end forventet.



Ahlers overtog Søren Pinds ministerium og valgkreds, da han trak sig fra politik for lidt mere end et år siden.



I Venstre har man håbet på at Ahlers med sin baggrund som iværksætter kunne blive en ny stemmesluger i hovedstaden og den plan ser ud til at holde i og med, at Venstre er gået frem fra 10 pct. til 15 pct. i hovedstaden.



Martin Geertsen er opstillet i Tårnby, mens Jan E. Jørgensen er opstillet på Frederiksberg, hvor han er særligt kendt.