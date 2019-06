Støjberg vinder i Vestjyllands Storkreds - opnår næsten tre gange så mange stemmer som Kristian Jensen

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) vinder klart opgøret om Vestjyllands Storkreds over sin partifælle Kristian Jensen.



Politiske iagttagere har peget på de to som mulige arvtagere for Lars Løkke Rasmussen, når han en dag træder tilbage som Venstres formand.



Støjberg får 28.420 personlige stemmer, hvilket er cirka tre gange så mange som Jensen. Det er samtidigt flest i hele storkredsen.



Kristian Jensen har fået 10.759 stemmer.



De seneste to folketingsvalg har det nærmest været et parløb mellem de to Venstre-profiler.



I 2011 fik Jensen 17.362 personlige stemmer mod Støjbergs 16.492. I 2015 fik Støjberg 16.356 personlige stemmer mod Jensens 14.028.



Kristian Jensen har ikke selv sagt, at han gerne vil være Venstres næste formand.



Alligevel har de fleste peget på, at han var den næste i køen.



Men pludselig kom Støjberg med i puljen. Det skete efter et interview med Jyllands-Posten dagen før Venstres landsmøde i efteråret.



- Hvis man vil være formand for Venstre, skal man have evnen, lysten og viljen. Og der er ingen som helst tvivl om, at jeg ved med mig selv, at jeg ikke er sådan en, der blæser omkuld, hvis det blæser.



- Så jeg har viljen. Men evnen og lysten har jeg ikke gjort op med mig selv, om jeg har, lød det.



Ved onsdagens folketingsvalg blev justitsminister Søren Pape Poulsen (K) nummer to på listen over topscorere af personlige stemmer i kredsen. Justitsministeren fik 22.223 personlige stemmer.



Det udgør 74,2 procent af samtlige konservative stemmer i kredsen.



Den i rød blok, der fik flest stemmer, var socialdemokratiske Annette Lind. Hun fik 12.184 stemmer.



