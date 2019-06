Partiet Klaus Riskær fortsætter som bevægelse efter valget

Efter onsdagens valg meddelte finansmanden Klaus Riskær, at hans parti med samme navn som ham selv ikke genopstiller ved et kommende valg.



Men torsdag lyder meldingen, at hans politiske projekt "vil ændre karakter af græsrodsbevægelse". Det oplyser Klaus Riskær selv i en pressemeddelelse.



Undervejs i valgkampen har finansmanden ligget under spærregrænsen, og det ændrede valget ikke på. Her fik partiet 0,8 procent af vælgernes opbakning.



Men det hindrer ikke partiet i at forsøge at komme i mål med sine mærkesager, lyder det.



- Partiet vil i den kommende valgperiode søge sine politiske mål fremmet ad anden vej end gennem parlamentarisk deltagelse.



- Partiet vil i det omfang, der kan opnås partistøtte, tilrettelægge aktiviteter, der kan fremme de mål, som cirka 30.000 vælgere har udtrykt støtte til, står der i pressemeddelelsen.



Bevægelsen vil eksempelvis forsøge at få sine mærkesager igennem ved at benytte annoncer, netværk og sociale medier.



Det gælder blandt andet mærkesagen, som Klaus Riskær har fremlagt under valgkampen, om at få børnene ud af Sjælsmark.



På den måde vil partiet følge sine mærkesager uden direkte indflydelse som repræsentanter Folketinget.



/ritzau/