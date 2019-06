Socialdemokratiet går tilbage i landets tre største byer

Socialdemokratiet går tilbage i de tre største byer København, Aarhus og Odense.



I Københavns Storkreds er partiet gået 5 procentpoint tilbage og mister et mandat.



I Aarhus går Socialdemokratiet omkring 4 procentpoint tilbage i alle fire valgkredse, og i Odense går partiet tilbage i to ud af tre kredse.



Kun i Aalborg, hvor formand Mette Frederiksen er opstillet, går partiet frem.



Partiformand Mette Frederiksen opstillede i 2015 i Ballerup-kredsen i Københavns Omegns Storkreds, men er nu skiftet til fødebyen og Aalborg Øst-kredsen.



På trods af tilbagegangen i byerne er Socialdemokratiet fortsat Folketingets største parti.



Socialdemokratiet har de seneste fire år arbejdet på at genvinde regeringsmagten, efter at Helle Thorning-Schmidt gik af til fordel for Lars Løkke Rasmussen (V).



Målet er at danne en ren socialdemokratisk regering, som kan samarbejde til højre og venstre i folketingssalen.



"Det bliver svært. Vi er mange partier, der gerne vil have indflydelse, og alle skal have indflydelse," sagde Mette Frederiksen på valgaftenen.



"Jeg har svært ved at se en regering, der kan være mere manøvredygtig end en socialdemokratisk regering," sagde hun.



Rød blok vinder valget med 49,1 procent af stemmerne uden Alternativet, mens blå blok får 45,9 procent af stemmerne.