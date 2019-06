Anders Samuelsen trækker sig fra partilederdebat i eftermiddag

Liberal Alliances politiske leder, Anders Samuelsen, melder afbud til partilederdebat torsdag eftermiddag.



Det bekræfter partiets pressechef, Line Ernlund. Partiet afventer endelig optælling og valgets konklusion, skriver hun i en sms til Ritzau.



Afbuddet er også nået frem til Publicistklubben, der - traditionen tro - står for at afholde debatten mellem partilederne efter valget.



Det bekræfter Anders-Peter Mathiasen, næstformand i Publicistklubben.



"De venter på, at stemmerne bliver talt op," siger han.



Efter planen skulle alle lederne fra de partier, der er valgt til Folketinget, mødes til debat klokken 13 og diskutere valgkampens resultat.



Men det ser ud til, at det bliver uden en repræsentant fra Liberal Alliance.



Da stemmerne var talt op efter onsdagens valg, stod det klart, at det liberale parti har lidt et katastrofevalg.



Ved folketingsvalget er partiet gået fra 7,5 procent af stemmerne til blot 2,3, og Anders Samuelsen ser ud til ikke at være blevet valgt ind.



Andre af partiets fremtrædende profiler som Joachim B. Olsen opnåede heller ikke genvalg.



Det var heller ikke en positiv Samuelsen, der deltog i partilederrunden, der blev afholdt natten til torsdag.



"Nu vil vi lige afvente finoptællingen hen over natten og konkludere på det i morgen. Men nej, det har ikke været nogen festaften," sagde Samuelsen.



Liberal Alliance har de seneste to og et halvt år været i regering. Undervejs har partiet blandt andet opgivet topskattelettelser, som det ellers stod hårdt på.



VLAK-regeringen var desuden tæt på at gå i opløsning i december 2017, da Liberal Alliance truede med ikke at stemme for egen finanslov.



Det lykkedes ikke blå blok, der endte på 75 mandater, at beholde sit flertal efter valget. Her er Nye Borgerliges fire mandater ikke regnet med.



Uden Alternativets fem mandater ender rød blok på 91 mandater.