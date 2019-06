Anders Samuelsen trækker sig som partileder for Liberal Alliance efter katastrofevalg

Anders Samuelsen trækker sig som partileder for Liberal Alliance. Det meddeler han til Berlingske."Det skal have en konsekvens, at vi har fået så dårligt et valg. Et gammelt ord siger, at sejren har mange fædre, men nederlaget kun en. Det er mit ansvar, at vi er endt der, hvor vi er, og der er brug for, at partiet får en mulighed for en ny start. Nu skal partiet videre, og det skal det uden mig," siger han til Berlingske og uddyber:"Derfor vælger jeg at trække mig. Det har jeg sådan set gjort op med mig selv inden, for vi havde en fornemmelse af, at det kunne ende sådan her. Jeg ville gerne have forladt politik på en anden måde. Men det er altid svært at forlade politik på det rigtige tidspunkt," siger han. Det sker i kølvandet på LA's katastrofevalg onsdag, hvor det liberale regeringsparti blot fik 2,3 pct. af stemmerne, svarende til fire mandater i Folketinget - en tilbagegang på 5,2 procentpoint fra valgresultatet i 2015 på 7,5 pct. og 13 mandater.Tidligere på dagen meldte Anders Samuelsen afbud til en partilederdebat hos Publicistklubben torsdag eftermiddag.Onsdag nat og torsdag morgen efter onsdagens katastrofevalg har det regnet med intern kritik af Samuelsen fra flere af partiets store profiler. Bl.a. Henrik Dahl og Merete Riisager har opfordret Anders Samuelsen til at gå af som partiformand."Jeg synes, at ledelsen skal gå af, sådan så vi kan få et opgør med den nepotisme, som har været totalt ødelæggende for partiet," siger Henrik Dahl til Ritzau. "Det har været Anders' (Samuelsen, red.) familie og venner, der skulle tilgodeses som ministre. Det har ikke været noget som helst med kompetence. Hvorfor i alverden blev Joachim (B. Olsen, red.) ikke udnævnt til minister? Han er en af de mest kompetente MF'ere overhovedet," fortsætter Henrik Dahl.Han ser ligesom flere partifæller en mulig ny LA-leder i Alex Vanopslagh, der opstillede i Vestjyllands Storkreds og er tidligere ungdomsformand. Selv ser Samuelsen Simon Emil Ammitzbøl-Bille som det oplagte valg af tronfølger.Anders Samuelsen stiftede partiet tilbage i 2008. Dengang under navnet Ny Alliance sammen med Naser Khader og Gitte Seeberg.