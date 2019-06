DF mister profil i Folketinget efter elendigt valg

Dansk Folkeparti mister en af sine profiler i Folketinget.Partiet får kun ét mandat i Københavns Storkreds. Her er både gruppeformand Peter Skaarup og udlændingeordfører Martin Henriksen opstillet.Hvis man kan bruge 2015-valget som pejlemærke, ser det umiddelbart ud til, at Martin Henriksen må vinke farvel til Folketinget. I 2015 fik han 3094 personlige stemmer, mens Skaarup fik 11.402.DF har fået en katastrofalt valg. Partiet er gået hele 21 mandater tilbage. Fra 37 til 16 mandater.Også EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth ryger formentlig ud. I Københavns Omegns Storkreds går DF nemlig fra tre til et mandat. Og det ene mandat ventes at gå til tidligere partiformand Pia Kjærsgaard.Onsdag aften tog DF-formand Kristian Thulesen Dahl ansvaret for partiets dårlige valgresultat, da han ankom til partiets valgfest i Snapstinget på Christiansborg ved 21-tiden.Han havde været forberedt på nederlaget. For meningsmålingerne havde spået DF's nedtur i løbet af valgkampen. Han konstaterede, at partiet ikke havde været "dygtigt nok".- Det ansvar må jeg tage på mig som partiets formand, sagde Kristian Thulesen Dahl.Det er ikke kun DF, der skal sige farvel til en profil i samme storkreds. Det skal Alternativet også. Partiet får også kun ét mandat mod to i 2015.Politisk leder Uffe Elbæk og forkvinde for folketingsgruppen Carolina Magdalene Maier er opstillet. Og det tyder på, at Elbæk beholder sit mandat. I 2015 fik han 18.796 personlige stemmer. Carolina Magdalene Maier fik 1073.Uffe Elbæk selv er ærgerlig over tilbagegangen.- Jeg vil være piværgerlig og sige, at det er en total "bummer" (nedtur, red.), at vi har fået 2,9 procent af stemmerne i forhold til 4,8 procent sidste gang, sagde han i sin tale ved valgfesten onsdag aften.Helt præcist endte Alternativet på 2,95 procent af stemmerne, som bliver til 3 procent til historiebøgerne./ritzau/