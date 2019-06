Kristendemokraterne var under 200 stemmer fra Folketinget

Endnu en valgperiode kommer til at blive uden Kristendemokraterne i Folketinget.



Det står klart, efter at alle stemmer ved valget er talt op onsdag aften.



Partiet har skrabet 1,7 procent af stemmerne sammen og formår dermed ikke at krybe over spærregrænsen på 2,0 procent.



Heller ikke et kredsmandat sørger for at få Kristendemokraterne repræsenteret på Christiansborg.



Håbet var ellers at få et kredsmandat i Vestjyllands Storkreds, men partiet måtte se mandatet gå til De Radikale i stedet. Færre end 200 stemmer skilte partierne.



Fungerende formand for Kristendemokraterne, Isabella Arendt, er i en tale skuffet over, at partiet ikke kommer i Folketinget.



- Det er helt okay at være trætte af det. Men KD er stadigvæk en del af det politiske landskab i Danmark. Vi har stadigvæk mandater både regionalt og lokalt i kommunerne, siger hun.



I løbet af aftenen lå partiet hele tiden på vippen.



De første valgstedsmålinger fra DR og TV2 viste, at Kristendemokraterne ville klare skærene og komme i Folketinget for første gang i 14 år.



Siden sendte TV2's prognose partiet ind på Christiansborg, mens DR spåede et resultat på 1,9 procent.



Og vælgerne har altså endnu en gang undladt at stemme partiet i Folketinget, viser stemmetallet fra it-selskabet KMD, der står for den officielle optælling af valgresultatet.



Det samlede resultat viser, at rød blok med Socialdemokratiets Mette Frederiksen har vundet valget, mens blå blok er gået markant tilbage.



Særligt har vælgerne vendt Dansk Folkeparti og Liberal Alliance ryggen.



/ritzau/