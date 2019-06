Mette Frederiksen fra talerstolen: Vi går efter en ren socialdemokratisk regering

"Kære danskere, langt om længe blev det jeres tur. I har sammensat et nyt Folketing. Og I har valgt, at Danmark skal have et nyt flertal og en ny retning," lyder det her til aften fra Mette Frederiksen, formand for Socialdemokratiet.



Socialdemokratiet har selv fået et noget lunkent valg, hvor partiet godt nok vinder et mandat, men samlet går tilbage med 0,4 pct.



Ved valget i 2015 fik partiet 26,3 pct. af stemmerne, men nu, med 100 pct. af stemmerne optalt, har Socialdemokratiet kun fanget 25,9 pct. af stemmerne denne gang.



Til gengæld er de partier, der peger på Mette Frederiksen som statsminister, gået frem, især SF og De Radikale.



Og derfor kan Mette Frederiksen nu stå i spidsen for et stort rødt flertal, der peger på hende som Danmarks næste statsminister.



"Ja, vi er gået en smule tilbage til valget, men vi har vundet et mandat, og vi er Danmarks største parti. Takket være jer, der har stemt på os i dag," lyder det fra Mette Frederiksen på talerstolen.



Ren socialdemokratisk regering



Næste opgave for Mette Frederiksen er nu at danne regering, og her holder hun fortsat fast i planen om en ét-partiregering.



"Nu bliver opgaven at forsøge at danne en ny regering. Jeg føler mig overbevist om, at det kan lade sig gøre," siger Mette Frederiksen.



"Alle vil selvfølgelig gerne have indflydelse. Der er ikke et parti, vi kan det hele med, men der er mange vi kan meget med. Det er derfor, vi går efter at danne en ren socialdemokratisk regering. Der vil vi samarbejde med alle, der konstruktivt søger indflydelse. Det er valgets tale, og alle skal have indflydelse. Vi mente det, da vi sagde at vi ville samarbejde over midten."



I et efterfølgende interview blev Mette Frederiksen netop spurgt ind til den forestående regeringsdannelse.



Er det ultimativt for dig at det bliver en rent S regering. Altså kan du udelukke at det bliver nødvendigt at tage andre med?



"Jeg har i hvert fald svært ved at se en anden regering, der vil v il være lige så manøvre dygtig som en S-regering."



Sender tak til Løkke



Der var også plads til at sende en venlig hilsen til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der kort forinden havde ringet og ønsket Mette Frederiksen tillykke med valgsejren.



"Du har tjent danmark i mange år på mange niveauer. Du skal vide, at jeg beundrer dit personlige engagement," lød det fra Mette Frederiksen, der måtte bede om ro i salen med ordene:



"Jeg vil gerne have i tier stille. Det er seriøst det her."