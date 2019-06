Løkke erkender nederlag - men går til dronningen for at danne regering ind over midten

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) erkender valgnederlag og går til Dronningen i morgen for at bede om en dronningerunde.



"Vi har fået et fantastisk godt valg, men magten skifter, og derfor ringede jeg tidligere i aften til Mette Frederiksen (Socialdemokraternes formand.red.) og fortalte hende, at jeg i morgen klokken 11.00 agter at gå til hendes majestæt dronningen for at orientere hende om valgets resultat," sagde Lars Løkke Rasmussen.



Han ønsker at danne en regering ind over midten med ham som statsminister, selv om det umiddelbart tegner til, at Mette Frederiksen kommer til at lede forhandlingerne om en ny regering.



"Over for dronningen vil Venstres repræsentanter, Kristian Jensen og Karen Elllemann, anbefale, at der dannes en regering under min fortsatte ledelse med ambition om at bygge bro over midten af dansk politik," sagde Lars Løkke.



Trods en sejr til rød blok, så kommer Lars Løkke Rasmussen og Venstre flot ud ad folketingsvalget. Med cirka 98 pct. af stemmerne optalt står Venstre til at få 23,4 pct. af stemmerne, hvilket er en fremgang på 3,9 pct. i forhold til valget i 2015.



Fremgangen betyder, at Venstre går ni mandater frem og dermed får 43 mandater i Folketinget.



"Vi er nu igen Danmarks største borgerlige, liberale parti," sagde Lars Løkke Rasmussen.



Han erkendte, at det ikke altid havde været en nem valgperiode.



"Det har været lidt kompliceret og ikke altid lige velkoreograferet. Men jeg er stolt. Danmark er på alle parametre et langt bedre land, end det var i 2015," siger Løkke.



opdateres