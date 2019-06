Søren Pape Poulsen: Det Konservative Folkeparti er genrejst

De Konservative står til et meget flot valg med udsigt til at få 12 mandater valgt ind i Folketinget, hvilket vil være en fordobling fra de nuværende seks mandater. "Jeg er nærmest i en tilstand af chok. Der var jo ikke nogen, inklusiv mig selv, der havde troet for to måneder siden, og nu står vi efter en god valgkamp og er fordoblet til 12 mandater. Det Konservative Folkeparti er tilbage igen. Vi har ilt, og vi har luft, og vi er genrejst," siger Søren Pape Poulsen til TV2 News.Adspurgt, om han er bitter over, at rød blok vinder valget, og hvad han vil bruge sejren til, siger han:"Politisk indflydelse, for det ser ud til, at der er mange partier, hvor det ser du til, at deres mandater kan skiftes lidt ud med hinanden i forskellige aftaler. Hvis vi får en rød regering, så kommer jeg ikke til at stå med korslagte arme. Jeg vil søge al den indflydelse for at trække Danmark i den retning, jeg synes, er rigtig for Danmark."