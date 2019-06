Katastrofevalg til Liberal Alliance: Samuelsen er tæt på at ryge ud af Folketinget

Liberal Alliance har fået så ringe et valg, at det nu tyder på, at partiets leder Anders Samuelsen kan være helt på vej ud af Folketinget.Ifølge DR's prognose står partiet til at få kun 2,3 procent af stemmerne mod 7,5 procent ved valget for fire år siden. Det giver fire mandater mod de nuværende ni. Og partiet står til at få nul mandater i Nordsjællands Storkreds, hvor Anders Samuelsen er opstillet, skriver DR.TV2 skriver dog, at Liberal Alliance står til at få et enkelt mandat, så der er stadig tvivl.Samuelsen har også mulighed for at opnå et tillægsmandat, men det bliver først afgjort senere på aftenen."Vi ser, hvordan det er, når alt er talt op, og så tager vi den derfra. Kommer jeg ikke ind, går livet jo videre. Så er der andre spændende opgaver, og så er der andre, der tager over. Og kommer jeg ind, så fortsætter vi," siger Anders Samuelsen.Simon Emil Ammitzbøl og Laura Lindahl ser ud til at blive genvalgt, mens Joachim B. Olsen ikke bliver genvalgt. Samuelsen fortryder intet. I sin tale til partimedlemmerne bad partilederen folk om at ranke ryggen."Vi har sat nogle markante aftryk i de fire år, der er gået. Vi er gået fra at være et parti, der kom ind med en masse medvind i ryggen, til at tage det ultimative ansvar og gå i regering, velvidende at det koster," siger Anders Samuelsen.Han fortsætter:"Vi ender over 2 pct., så vi er her endnu. For de af os, der kan huske tiden, hvor vi var på 0,0 pct., er det jo fantastisk at være over 2 pct. Og så er der det fantastiske ved det, at hvis det ender på 2,2 pct., så er det i overmorgen det, vi bliver målt op i mod. Og så løfter vi den derfra. Og det gør vi sammen, for hvis vi ikke er der, så er der ikke en tydelig borgerlig liberal stemme i dansk politik, og det skal der være plads til, når alle andre går mod midten."