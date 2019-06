Radikale Venstre jubler over markant fremgang: "Det er tid til et vagtskifte"

Med 92,4 pct. af stemmerne talt op, står Radikale Venstre til at få 8 pct. af stemmerne og hvis det holder at blive landets fjerde største parti. En markant fremgang.



"Det er det her, vi havde håbet på. Ved at stå fast på, at der var en anden retning for Danmark, at vi så kunne få opbakning til at skifte den nuværende regering ud," siger Morten Østergaard, politisk leder for De Radikale.



"Danmark har brug for en socialliberal regering igen," lød det i kor, da Morten Østergaard og gruppeformand Sofie Carsten Nielsen ankom til den indre slotsplads på Christiansborg, hvor De Radikales valgfest finder sted.



Tirsdag slog statsminister og Venstre-formand, Lars Løkke Rasmussen, fast, at han nu har sat alt ind, på at kæmpe for en regering over midten.



Men De Radikale står fast på, at der skal ske en ændring i dansk politik.



"Det er tid til et vagtskifte, så Lars Løkkes regering, den falder, hvis der er et nyt flertal. Så går vi til dronningen, og så får Mette Frederiksen chancen for at se, om hun vil med i en ny retning. Hvis hun ikke vil det, så må vi se, hvordan valgresultatet ser ud, men i første omgang så indleder vi de forhandlinger, præcis som vi har sagt," siger Morten Østergaard.



Derfor vil partiet også holde fast i sine krav til Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen, men hvordan regeringsforhandlingerne bliver efter valget, vil han ikke nærmere ind på.



"Man skal stå fast på det, man står for og det man kæmper for. Og det gør jeg også i morgen," siger Morten Østergaard og fortsætter:



"Nu vil vi glæde os over et grundlæggende retningsskifte i dansk politik, som giver os mulighed for at tage fat og skabe virkelige løsninger på de problemer, som står uløste hen, fordi man har brugt så meget tid på Dansk Folkepartis symbolpolitik. Det er det, jeg kan se nu, der er mulighed for. Men hvordan det så bliver, og hvilke muligheder der er, det må vi vente på et valgresultat og formentlig også nogle forhandlinger, før vi kan se."