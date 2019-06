Dansk Metals formand: I første omgang skal man koncentrere sig om at lave en S-regering

Dansk Metals formand Claus Jensen glæder sig over, at der er udsigt til en rød regering med Mette socialdemokratiets formand Frederiksen i spidsen, men midt i euforien skal man ikke glemme, at det er dem der arbejder ude i industrien, der tjener pengene til velfærdssamfundet.



"Vi er glade, hvis der kommer en socialdemokratisk et-partiregering. Men vi er også helt opmærksomme på, at for mine medlemmers vedkommende, dem der arbejder ude i industrien, dem der skaffer pengene til det danske velfærdssamfund, dem må man ikke glemme i denne her valgeufori. I imponeretheden af, hvor man kan bruge pengene, er det også vigtigt at tænke på, at der er nogle man skal tjene dem først," siger Claus Jensen.



Tror du der er risiko for, at man glemmer det, hvis der bliver så stort rødt flertal, som det ser ud til?



"Nej, altså sidst socialdemokratiet havde regeingsansvaret, blev industrien løftet. Der var man jo rigtig opmærksom på, at der var nogle, der skulle tjene pengene. Det håber jeg vi også kommer til at opleve de næste fire år."



Hvad mener du om Lars Løkkes Rasmussens forslag om en S-V-regering?



"Jeg tror i første omgang at man skal koncentrere sig om at lave en regering kun bestående af socialdemokratiet. Og så er det klart at man skal finde nogle samarbejdspartnere, der kan hjælpe til med at få hele vores samfund til at bære fremad," siger Claus Jensen.